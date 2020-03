Dois casos positivos de Covid-19 em Portugal

Todos os hospitais do norte do país foram ativados para receber possíveis casos suspeitos de coronavirus. Isto porque os hospitais de Santo António e de São João "esgotaram" a capacidade de internamento para doentes suspeitos de infeção por Covid-19.

A informação foi avançada esta segunda-feira à noite pela diretora-geral da Saúde, no programa Prós e Contras da RTP.

"Temos mais 12 hospitais prontos a receber doentes e todos os hospitais da zona norte foram ativados esta noite", afirmou Graça Freitas.

Dois primeiros casos em Portugal

Os dois primeiros casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal foram anunciados esta segunda-feira. Um deles é um homem de 33 anos que está internado no hospital de São João, no Porto. Esteve recentemente em Espanha, onde contactou com um outro doente infetado.

O hospital diz estar preparado para um previsível aumento de casos e sublinha que a resposta será ajustada às necessidades e feita em articulação com a rede.

Os contactos próximos deste doente vão ser colocados em vigilância, numa tentativa de conter a propagação do vírus.

O primeiro caso em Portugal foi confirmado durante a manhã de segunda-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido. Trata-se de um homem que regressou do norte de Itália nos últimos dias.

Linha Saúde 24 reforçada

A diretora-geral da Saúde prevê que o número de chamadas para a linha Saúde 24 aumente quando surgirem mais casos de coronavírus em Portugal.

Em visita ao centro do SNS 24, acompanhada pelo primeiro-ministro António Costa, Graça Freitas garantiu que as equipas de apoio já estão a ser reforçadas.

Marcelo diz que não há razões para alarme

O Presidente da República afirmou que a confirmação de casos positivos de coronavírus já era esperada e sublinhou que não deve haver alarmismos.

Funcionários públicos em isolamento não perdem o salário

Os funcionários públicos que tenham de ficar em isolamento ou trabalhar a partir de casa por causa do novo coronavírus vão receber o salário por inteiro.

O Governo recomenda também às empresas do Estado que tomem medidas preventivas.

OMS fala em "características singulares"

Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), afirmou esta segunda-feira que o novo coronavírus tem características singulares, mas que pode ser contido com as medidas certas.

Vírus já chegou a 18 países da União Europeia

A Comissão Europeia decidiu esta segunda-feira elevar o risco de coronavirus de moderado para elevado, num altura em que a infeção já se estende a 18 dos 27 Estados-membros.

A maioria das competências em saúde e gestão de fronteiras são dos países membros, mas a UE está concentrada em aliviar o impacto económico.

Feira Mundial de Turismo de Paris cancelada, Bolsa de Turismo de Lisboa mantém-se

A Feira Mundial de Turismo de Paris, que se deveria realizar entre 12 e 15 de março e que esperava mais de 100 mil visitantes, foi cancelada devido à epidemia, anunciou a organização do evento.

A decisão foi tomada com o objetivo de "cumprir as instruções do poder público e após consulta com clientes e parceiros", indica a empresa Comexposium citada pela AFP.

Em Portugal, a Bolsa de Turismo de Lisboa vai mesmo realizar-se como estava previsto. Em comunicado, a Fundação AIP informa que, apesar dos casos confirmados de Covid-19 em Portugal, a organização decidiu manter o evento, que vai decorrer entre os dias 11 e 15 de março, na Feira Internacional de Lisboa.

A fundação acrescenta que vão ser implementadas medidas de segurança que protejam os expositores e os visitantes.

