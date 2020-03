Entrega de diplomas a alunos de português anulada nos arredores de Paris

Uma cerimónia de entrega de diplomas de ensino de língua portuguesa a 330 alunos, na região parisiense, e que deveria reunir perto de mil pessoas este domingo, foi cancelada devido ao receio de propagação do novo coronavírus, anunciou a organização.

"Em vez de anular ao último momento e correr riscos ao nível sanitário, ao falar com a Coordenação do Ensino de Língua Portuguesa em França, decidimos não realizar o evento que acabaria por reunir cerca de 1.000 pessoas", justificou Marie-Hélène Euvrard, a presidente da Coordenação das Coletividades Portuguesas de França (CCPF), em declarações à agência Lusa.

A CCPF é a principal organizadora do evento que tem vindo a crescer nos últimos anos e neste domingo iria atribuir simbolicamente os diplomas do ensino de língua portuguesa a 330 crianças entre 9 e 11 anos, na sua maioria lusodescendentes, vindas um pouco de toda a região de Île de France, região parisiense.

"Tomei esta decisão porque constatei que havia muitas desistências dos pais dos alunos que receavam a propagação do vírus, ao falar com pessoal médico para encontrar os meios de proteção chamaram-me a atenção para os perigos de um evento destes e, em comunicação com a própria prefeitura, avisaram-me que a situação está a evoluir de forma muito rápida", indicou Marie-Hélène Euvrard.