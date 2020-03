OMS preocupada com rutura dos stocks de material de proteção para o pessoal de saúde

A Organização Mundial de Saúde está preocupada com a rutura dos stocks de material de protecção para o pessoal de saúde. As máscaras e as luvas estão a esgotar, na Europa, por exemplo.

Itália continua a ser o país com maior número de mortos fora da China e as populações correm às farmácias à procura de barreiras para a infeção.