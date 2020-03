Marcelo falou com três infetados com coronavírus no Curry Cabral em Lisboa

O Presidente da República visitou esta quinta-feira o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde falou "por intercomunicador" com três doentes infetados com coronavírus.

"O Presidente da República visitou hoje, ao início da tarde, acompanhado pela Ministra da Saúde, pela Diretora-Geral da Saúde, pela Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e pelo Diretor do Serviço de Infeciologia, o Hospital Curry Cabral, tendo tido oportunidade de falar, por intercomunicador, com três doentes internados por Covid-19.", diz a nota publicada no site da Presidência da República.

Os números do coronavírus

Em Portugal, há nove casos de coronavírus confirmados. O número subiu esta quinta-feira, sendo que o nono infetado é um homem de 42 anos, que está internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e a situação clínica é estável.

Desde que foi detetado, na cidade chinesa de Wuhan, em dezembro do ano passado, o coronavírus provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em todo o mundo. Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram.

Além de 3.012 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça e Espanha.

Em Portugal, o Governo já publicou um despacho para garantir que os trabalhadores em quarentena por determinação de autoridade de saúde devido ao surto de Covid-19 vão receber integralmente o rendimento nos primeiros 14 dias, num regime "equiparado a doença com internamento hospitalar".