Marrocos anuncia jogos de todas as competições de futebol à porta fechada devido a coronavírus

A Federação de Futebol de Marrocos (FRMF) anunciou hoje que os jogos de todas as competições vão ser disputados à porta fechada, como medida preventiva para evitar a propagação do novo coronavírus Covid-19.

Em comunicado, o organismo explica que a medida visa "garantir a segurança de jogadores, equipas técnicas e adeptos".

Em Marrocos, país onde o futebol é o 'desporto rei', foi confirmado hoje o segundo caso de contaminação por coronavírus Covid-19.

Vários eventos públicos, entre os quais uma feira agrícola e uma competição de judo, foram cancelados, por precaução.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países.

Veja também:

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.