Sobe para oito o número de casos de coronavírus no Brasil

O número de infetados pelo novo coronavírus (Covid-19) em território brasileiro subiu hoje para oito, com o país a registar os seus primeiros casos de transmissão local do vírus, anunciou o Ministério da Saúde.

Segundo anunciou o Governo brasileiro em conferência de imprensa, seis dos pacientes infetados estão no Estado de São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. Até à manhã de hoje, o Ministério da Saúde tinha confirmado quatro casos de coronavírus no país, todos em São Paulo.

Contudo, os números foram atualizados na tarde de hoje, revelando que o país sul-americano registou os primeiros casos de transmissão local do vírus dentro do Brasil. Até agora, todos os anteriores casos tinham sido "importados", porque os infetados tinham viajado para países considerados de risco pelo Brasil, como Itália, de acordo com o ministério.

Os dois novos pacientes paulistas tiveram contacto com a primeira pessoa doente no país: um homem com 61 anos, residente em São Paulo, que viajou sozinho em trabalho entre os dias 9 e 21 de fevereiro para a região da Lombardia, no norte de Itália, e cuja confirmação do vírus foi feita na passada quarta-feira.

Existe ainda um possível nono infetado pelo vírus, no Distrito Federal, mas o Ministério da Saúde aguarda os resultados de uma contra-análise.No momento, o Brasil tem 636 casos suspeitos do novo coronavírus, tendo já descartado 378 outros casos.

Os números de coronavírus no mundo

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo oito em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram. Além de 3.012 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça e Espanha.A OMS declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

