Festival de artes e tecnologia "South by Southwest" cancelado

O festival de artes e tecnologia "South by Southwest", em Austin, no estado norte-americano do Texas, foi cancelado uma vez que várias empresas recusaram participar devido à propagação do Covid-19, anunciaram esta sexta-feira as autoridades locais.

O presidente do município de Austin, Steve Adler, não só cancelou o evento anual, como também declarou o estado de desastre local como medida de precaução, na sequência da propagação do novo coronavírus nos Estado Unidos da América, de acordo com a agência Associated Press.

A decisão ocorre dias depois de várias empresas tecnológicas, como a Netflix, Mashable, a plataforma de vídeo para redes sociais TikTok ou a Intel, terem anunciado que não vão marcar presença na edição deste ano do "South by Southwest". Mais de 50.000 pessoas também assinaram uma petição a pedir o cancelamento do festival.

Os números do coronavírus no mundo

O número de pessoas infetadas pelo Covid-19 em todo o mundo ultrapassou as 100 mil, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP), com dados atualizados às 15:00 de hoje.

Das pessoas infetadas em 91 países, morreram mais de 3.400. Portugal tem 13 casos confirmados. A epidemia de Covid-19, detetada em dezembro, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, pode causar infeções respiratórias como pneumonia.A OMS declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".