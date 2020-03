Cancelado Mundial feminino de hóquei no gelo devido ao coronavírus

O Campeonato do Mundo de hóquei no gelo feminino, que estava previsto decorrer entre 31 de março e 10 de abril, no Canadá, foi cancelado devido à epidemia de Covid-19, anunciou este sábado a federação internacional (IIHF).

"É com muita pena que damos este passo. Não foi uma decisão fácil, porque estávamos ansiosos com este torneio no Canadá, no entanto, a decisão foi tomada para o bem-estar das jogadoras, oficiais e espetadores", disse o presidente do IIHF, René Fasel.

Estava prevista a participação do Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Hungria, Finlândia, Japão, Rússia, República Checa, Suíça e Dinamarca.

Além do cancelamento do mundial da Divisão de Elite, a Federação Internacional também cancelou o campeonato mundial da divisão inferior, conhecido como 1A, que estava agendado de 12 a 18 de abril em Angers, na França.

França, Suécia, Áustria, Noruega, Eslováquia e Holanda estavam na competição.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro na China, já provocou mais de 3.500 mortos entre mais de 101 mil pessoas infetadas em pelo menos 94 países.

De acordo com os últimos dados oficiais da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem 21 casos confirmados de Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus.

Veja também: