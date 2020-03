Covid-19: Governo anuncia encerramento de algumas escolas e instituições

Direto

O Governo anunciou este sábado o encerramento de algumas escolas e instituições devido ao surto do coronavírus. Foram ainda suspensas visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais no Norte do país. A duração do encerramento vai ser avaliada "caso a caso", informou a ministra da Saúde, Marta Temido.

Os estabelecimentos de ensino a encerrar são a Escola Básica de Idães, em Felgueiras, a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e o edifício do curso de História da Universidade do Minho.

O número de casos confirmados do novo coronavírus em Portugal subiu este sábado para 21. Os três novos casos surgiram no Porto.

No total há 16 pacientes infetados no Porto e cinco em Lisboa e 412 casos sob vigilância.

