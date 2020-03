Covid-19: Universidades estão em contacto com a DGS

O Presidente do Conselho de Reitores, Fontainhas Fernandes, diz que as universidades têm estado em contacto com a Direção Geral de Saúde e que foi criado um plano de contingência específico para as faculdades.

O Governo informou este sábado que duas universidades e uma escola em Felgueiras vão fechar como medidas preventivas de controlo ao novo coronavírus.

Foram ainda suspensas visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais no Norte do país.

A duração do encerramento vai ser avaliada "caso a caso", informou a ministra da Saúde, Marta Temido.

