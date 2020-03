Dois mortos devido ao coronavírus na Flórida, os primeiros na costa leste dos EUA

Os Estados Unidos registaram dois novos mortos vítimas do novo coronavírus, Covid-19, na Flórida, os primeiros fora da costa oeste, anunciaram na sexta-feira as autoridades de saúde daquele estado norte-americano.

Conforme noticia a agência France Presse, as duas vítimas mortais tinham regressado do estrangeiro, tendo as autoridades de saúde acrescentado que existem mais 12 pessoas infetadas pelo novo coronavírus na Flórida

.Estes dois casos elevam o número total de mortes nos Estados Unidos para 16, sendo que todas as outras foram registadas em dois estados da costa do pacífico: Califórnia e Washington.

No total, mais de 200 pessoas contraíram o vírus nos Estados Unidos.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.600 mortos e infetou mais de 100 mil pessoas em 92 países e territórios.Das pessoas infetadas, mais de 55 mil recuperaram.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou 13 casos de infeção.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".