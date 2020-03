A partir de amanhã ficam suspensas as visitas ao fim de semana em todas as prisões do país.

Nas prisões do norte nem sequer há visitas durante a semana. Nas restantes mantêm-se as visitas nos dias úteis mas limitadas a dois visitantes por recluso.

Está também proibida, para já, a entrada de qualquer tipo de bens.

Foram entretanto criadas duas enfermarias de retaguarda, uma no Estabelecimento Prisional do Porto e outra no Hospital Prisional em Caxias, para eventuais internamentos de reclusos.