Covid-19: As recomendações do Governo sobre eventos

No final da reunião com o Ministro da Administração Interna, a Ministra da Saúde recomendou o adiamento ou cancelamento de eventos com mais de 150 pessoas nos concelhos de Lousada e Felgueiras.

Marta Temido avançou ainda que essa medida é também aplicada a eventos com mais de 5.000 pessoas em espaços abertos.

Em causa estão medidas de prevenção para evitar a propagação do novo coronavírus.

