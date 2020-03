Covid-19: Trump propõe reduzir impostos sobre salários para acalmar mercados

O Presidente norte-americano anunciou na segunda-feira que a sua administração vai pedir ao Congresso "um possível corte nos impostos sobre os salários", na tentativa de acalmar os receios dos mercados financeiros sobre o impacto da epidemia de Covid-19.

Em conferência de imprensa, na Casa Branca, Donald Trump explicou que o seu Governo pretende "um alívio muito substancial" nos impostos sobre os salários, acrescentando que o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e o diretor do Conselho Económico Nacional, Larry Kudlow, devem fazer o pedido aos republicanos do Senado, na tarde de terça-feira, segundo a agência de notícias Associated Press.

"O mundo ficou surpreso com o coronavírus", acrescentou Donald Trump, citado pela agência de notícias francesa France-Presse.

