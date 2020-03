Governo acredita que Coreia do Sul já está a entrar na fase de recuperação

O último balanço da evolução do coronavírus na Coreia do Sul dá conta de 131 novos casos e três mortos, no último dia.

O país continua a ser o caso mais grave, depois da China, na região asiática.

No entanto, o Governo acredita que o país já está a entrar na fase de recuperação.