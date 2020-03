O objetivo é prevenir o contágio nas urgências e nas consultas externas do Hospital. Por isso, o Santo António no Porto criou um circuito exclusivo para os utentes com sintomas de Covid-19.

Foram preparados sete espaços de isolamento, quatro gabinetes médicos e uma sala de enfermagem. Estarão em permanência seis médicos durante o dia e dois durante a noite, com o auxílio de quatro enfermeiros, também eles em permanência e em exclusivo.