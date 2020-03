Jogo da Champions entre Barcelona e Nápoles vai realizar-se à porta fechada

O jogo FC Barcelona-Nápoles, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões de futebol, vai realizar-se à porta fechada, devido aos receios de possível propagação do coronavírus, de acordo com um porta-voz do clube catalão.

O jogo realiza-se a 18 de março, em Camp Nou, em Barcelona.

"A recomendação é de que o jogo se realize à porta fechada, por questões sanitárias, algo que o FC Barcelona aceitou", disse esta terça-feira o secretário geral do Desporto da Câmara de Barcelona, Gerard Figueras, citado pela Lusa.

A decisão surge após o anúncio de outros jogos da Liga dos Campões serem realizados sem a presença de público, como o Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, na quarta-feira, e Valencia-Atalanta, esta terça-feira.

Da Liga Europa, os jogos entre Inter Milão e Getafe e Olympiacos e Wolverhampton serão também sem público nas bancadas.

Espanha tem mais de 1.200 casos de coronavírus confirmados e pelo menos 30 pessoas já morreram.

