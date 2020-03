Nova Iorque impõe quarentena a município de New Rochelle

O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, anunciou esta terça-feira uma "área de contenção" de um quilómetro e meio na parte norte do município de New Rochelle, "o maior foco de infeção do novo coronavírus do país".

"É uma ação dramática, mas é o maior foco do país e é uma questão de vida ou de morte", disse Cuomo em conferência de imprensa, onde indicou que a medida entrará em vigor no próximo dia 12 e que terminará no dia 25 deste mês.

Durante estas duas semanas escolas, grandes superfícies comerciais e lugares onde se possam reunir grandes grupos de pessoas permanecerão encerrados, disse Cuomo, acrescentando que vai destacar a Guarda Nacional para ajudar nos trabalhos de contenção, limpeza e tratamento do novo coronavírus.

Até ao momento, detetaram-se 108 casos de contágio de Covid-19 neste município.

New Rochelle "é o maior desafio a nível de saúde que temos neste momento no Estado e precisamos de uma estratégia especial", disse o governador, antes de explicar que as autoridades da Guarda Nacional encarregaram-se, entre outras coisas, de prestar ajuda aos cidadãos, entregar comida e ajudar nos trabalhos de desinfeção.

"Limpar as superfícies (que possam estar contaminadas pelo novo coronavírus) é muito importante", destacou.

Cuomo também anunciou a instalação de um laboratório de análises naquela zona para evitar que os habitantes usem os transportes públicos.New Rochelle está a menos de 30 minutos de comboio da cidade de Nova Iorque.

Cuomo também saudou o facto das autoridades federais tenham permitido ao centro médico privado "Northwell Health" que realize análises de deteção de Covid-19 nas suas instalações, o que aumentará consideravelmente o número de testes que se poderão realizar diariamente.

No entanto, o governador de Nova Iorque anunciou que o número de casos em todo o Estado tem aumentado nas últimas horas, tendo passado para 173 casos, mais 31 do que na segunda-feira.

No total, 108 pessoas infetadas estão no condado de Weschester (onde fica New Rochelle), 36 em Nova Iorque, 19 em Nassau, seis em Rockland, dois em Saratoga, um no condado de Suffolk e outro no condado de Ulter.

