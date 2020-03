Tosse e espirros são a principal forma de transmissão do coronavírus

A principal forma de transmissão do coronavírus é através da tosse e de espirros, que quase sempre travamos com as mãos, mas há outra maneira de tapar a boca. A correta lavagem das mãos também é importante para travar a transmissão de Covid-19.

Com a ajuda de um corante e de uma luz negra, mostramos a facilidade com que vírus e bactérias se propagam. Das mãos passam facilmente para telemóveis, maçanetas e tudo aquilo em que se toca.

