Ministra da Saúde confirma que existem mais casos de Covid-19 em Portugal

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu esta manhã, no Parlamento, que existem mais casos confirmados de Covid-19, mas não especificou ainda o número de infetados com o novo coronavírus.

Esta terça-feira subiu para 41 o número de casos confirmados de coronavírus em Portugal. Há ainda mais de 80 casos sob suspeita que aguardam o resultado da análise ao Covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A Direção-Geral de Saúde informa também que os primeiros casos foram importados de Itália e Espanha, mas que existem à data 6 cadeias de transmissão ativas. Além dos casos importados de Itália e Espanha, está a ser investigada a possibilidade de um deles ter vindo da Alemanha ou da Áustria.

Segundo a DGS, há também mais de 660 contatos em vigilância pelas autoridades de saúde.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.