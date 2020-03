Índia regista primeira morte atribuída ao coronavírus

A Índia registou esta quinta-feira a sua primeira morte atribuída ao novo coronavírus, respeitante a um homem de 76 anos que testou positivo depois do óbito, anunciou hoje um dirigente regional da Saúde.

A sua contaminação com o novo coronavírus "foi confirmada", indicou B. Sriramulu, ministro da Saúde do Estado do Karnataka, no sudoeste do país, na rede social Twitter.

As medidas recomendadas foram tomadas, "como a identificação dos contactos (da pessoa infetada) e a sua circunscrição", acrescentou.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

