A McLaren anunciou esta quarta-feira que não vai competir no Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1.

A escuderia britânica tomou a decisão depois de um elemento da equipa ter sido diagnosticado com a Covid-19. O elemento em questão já está em quarentena e a equipa britânica diz que está a cooperar com as autoridades de Saúde.

O GP da Austrália está marcado para o próximo fim-de-semana, em Melbourne.