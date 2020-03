Ministra da Saúde avisa que estar em isolamento não é estar de férias

A Diretora-Geral da Saúde e a Ministra da Saúde Marta Temido não terão gostado muito de que, enquanto estavam sentadas à mesa com os membros do Conselho Nacional de Saúde Pública para decidir sobre o encerramento de escolas e procuravam gerir o surto do novo coronavírus em Portugal, muitos portugueses aproveitassem a tarde para ir à praia ou ao centros comerciais.

Graça Freitas pega aliás no exemplo das escolas que tomaram a iniciativa de mandar os alunos para casa para referir que deviam ter informado que se trata de uma medida para isolamento. E isolamento é isso mesmo.

"Não é fechar a escola e os alunos atravessarem a rua e irem para o centro comercial em frente à escola que encerrou confraternizar como têm tempo livre", disse a Diretora-geral da Saúde.

Já Marta Temido tinha censurando o tipo de comportamento.

"Temos de ser especialmente responsáveis", disse "nenhum de nós pode dizer que desconhece a atual situação".

A ministra acrescentou que só em conjunto será possível "vencer o vírus" e apelou à capacidade dos portugueses compreenderem a situação em que o país se encontra.

"No contexto em que algumas comunidades escolares são encerradas e as pessoas são colocadas em isolamento, o recomendado é que se abstenham de praticar determinadas condutas que noutros momentos eram possíveis. Estabelecimentos escolares encerrados não significa férias escolares".

