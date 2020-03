Primeiro deputado em isolamento voluntário

Depois da reunião da Câmara Municipal de Lisboa, João Gonçalves Pereira que é vereador e também deputado do CDS foi para casa como medida de precaução.

A decisão, disse o próprio à SIC ao telefone, foi tomada depois de estado "sentado ao lado" de Assunção Cristas na reunião do executivo municipal desta manhã que a ex-líder centrista abandonou por ter tido a informação de que uma pessoa com quem esteve no fim de semana estava infetada com o novo coronavírus. Assunção Cristas iniciou também hoje um período de quarentena.

João Gonçalves Pereira disse ter falado com o líder parlamentar do CDS, Telmo Correia, que concordou que pelo menos hoje e amanhã não deveria ir ao Parlamento. O CDS tem marcado para amanhã de manhã um debate de atualidade sobre a resposta do país à covid-19.

Gonçalves Pereira é o primeiro parlamentar a entrar em isolamento, voluntário, como disse à SIC, não tendo quaisquer sintomas, apenas como medida de cautela. É o deputado que substituiu Assunção Cristas na bancada do CDS e com quem está na Câmara de Lisboa como vereador. Referiu que todo o executivo municipal, que esteve com a ex-líder do CDS na reunião desta manhã aguarda o resultado do teste que ela vai agora fazer para despiste do novo coronavírus.

Veja também: