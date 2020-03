Muitas empresas estão a responder com um misto de responsabilidade social e sentido de oportunidade de marketing ao surto do novo coronavírus. As três operadoras de telecomunicações oferecem 10 GB de internet aos clientes e deixam de ser cobrados os canais desportivos pagos.

Também os jornais estão a permitir o acesso a todas as notícias relacionadas com a Covid-19, bem como a Escola Virtual da Porto Editora se encontra disponível para todos os alunos.