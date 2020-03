Liga russa de futebol ainda joga ao contrário da maioria dos campeonatos

A maioria das ligas europeias de futebol, como o caso de Portugal, suspenderam as suas competições pelo menos até abril, devido à pandemia do Covid-19, mas a Liga russa iniciou hoje mais uma jornada.

O Akhmat Grozni e do Dínamo de Moscovo iniciaram hoje, em Grozni, a 22.ª jornada da Liga da Rússia, sem medidas extraordinárias devido à pandemia.

Outras ligas da zona já suspenderam as competições, como a Geórgia, ou vão realizar jogos à porta fechada, caso da Ucrânia.

O Zenit vai receber no sábado o Ural também sem restrições, mas pela última vez, pois as autoridades locais proibiram, a partir de segunda-feira, atos públicos que reúnam mais de mil pessoas.

As partidas que vão decorrer em Moscovo, pelo menos até abril, não podem ter mais de 5.000 pessoas, com o objetivo de evitar a propagação do vírus.

Várias ligas na Europa, como Portugal, Inglaterra, França ou Alemanha chegaram a ter jogos agendados para o fim de semana, na maioria dos casos à porta fechada, mas a evolução da pandemia levou os responsáveis a suspender as competições.

Existem outras ligas na Europa que vão decorrer, casos de Ucrânia, Turquia, Sérvia, Bielorrússia ou Hungria, mas com jogos à porta fechada.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.000 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 134 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.

