Metade das salas de cinema do país continuam abertas mas com novas regras

Pelo menos metade das 535 salas de cinema da rede de exibição comercial continuará aberta, com reforço de higienização e regras de distanciamento entre espectadores, revelaram à Lusa duas das maiores exibidoras portuguesas.

Em comunicado, a NOS Cinemas, que detém 219 salas, revelou hoje que manterá as sessões de exibição regular, mas com novas regras a vigorarem a partir de sábado, entre as quais a redução para metade da capacidade das salas ou até um máximo de 150 pessoas por sessão.

A exibidora recomenda ainda "uma distância mínima social" de, pelo menos, dois metros, aos espectadores dentro da sala e recorda que os bilhetes podem ser comprados antecipadamente 'online', com marcação de lugar.

Sem determinar por quanto tempo durará a decisão, a exibidora reforçou as medidas de higienização e limpeza dentro das salas, nas bilheteiras e zonas de acesso e vai disponibilizar dispensadores de desinfetante para os espectadores.

Em declarações à agência Lusa, a responsável pelo marketing da NLC Cinema City, Andreia Pinto, explicou que as salas desta exibidora também se manterão em funcionamento, com restrições semelhantes, nomeadamente com a venda de bilhetes em lugares intercalados, reforço de limpeza nas salas, acessos e bilheteira e supressão das sessões da meia-noite. As medidas nesta exibidora também são por tempo indeterminado.

Ainda em matéria de exibição, a Medeia Filmes revelou que o cinema Nimas, em Lisboa, reduziu a venda de bilhetes para 110 lugares, de forma a manter a distância de segurança recomendada.

O Cinema Trindade, no Porto, anunciou que fechou portas, "desejando podê-las reabrir o mais depressa possível", e o cineclube do Porto cancelou "todas as atividades de programação cultural para a Casa das Artes".

O Cineclube de Viseu também cancelou todas as sessões até ao final de março.

O Cinema Ideal, em Lisboa, continuará a funcionar "até receber instruções em contrário das autoridades públicas de saúde, e procurando garantir a máxima segurança de todos".

Nos últimos dias têm sido vários os espaços culturais que têm encerrado ou suspendido as respetivas programações, depois de o Governo ter recomendado a suspensão de eventos em espaços fechados com mais de mil pessoas e em espaços abertos com mais de cinco mil, que hoje se tornou numa interdição de facto até, pelo menos, 9 de abril.

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 112, e os casos suspeitos duplicaram para 1.308.Dos 112 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, 107 estão internados.

SIGA AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE O SURTO DE COVID-19

Veja também: