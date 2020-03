Austrália impõe quarentena a todas as pessoas que cheguem ao país

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, anunciou este domingo que todas as pessoas que chegam do exterior terão de se isolar por 14 dias para conter a propagação do novo coronavírus no país.

"Vamos ter que nos acostumar com algumas mudanças na maneira como vivemos", disse Morrison, acrescentando que a medida entrará em vigor à meia-noite deste domingo (11:00 de segunda-feira).

O novo coronavírus foi detetado pela primeira vez em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassa agora os 151 mil, com registos em 137 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.

A Organização Mundial da Saúde declarou entretanto que o epicentro da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) se deslocou da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou no sábado 175 novas mortes e que regista um total de 1.441 vítimas fatais.

