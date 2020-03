Covid-19: Aeródromo de Tires vai fechar

O aeródromo de Tires vai fechar, numa medida para evitar a propagação do novo coronavírus. A decisão foi anunciada este domingo pela Câmara Municipal de Cascais.

Numa nota publicada nas redes sociais, Carlos Carreiras afirma que já enviou as orientações à administração do aeródromo para encerrar o Aeroporto de Cascais no mais curto espaço de tempo possível.

O presidente da autarquia diz ainda que se vai manter a autorização para que as aeronaves possam estacionar, no caso de haver congestionamento noutras infraestruturas aeroportuárias.

No sábado, os voos provenientes das zonas mais afetadas pelo novo coronavírus já tinham sido suspensos no aeródromo de Tires e todas as escolas desta infraestrutura aeroportuária deixaram de ter aulas presenciais, segundo a Câmara Municipal de Cascais.

