Governo anuncia proibição do consumo de álcool na via pública

O ministro da Administração Interna anunciou este domingo as medidas adicionais para evitar a propagação do novo coronavírus, que já infetou 245 pessoas em Portugal.

Entre as medidas estão a proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública e da realização de eventos com mais de 100 pessoas, assim como o encerramento das escolas de condução e exames.

Eduardo Cabrita apela ainda ao cancelamento de reuniões que não sejam "estritamente necessárias".

