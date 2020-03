Apesar da recomendação do Governo e da Direção-Geral de Saúde para evitar sair de casa, por causa do novo coronavírus, há ainda quem decida arriscar. O sol e as temperaturas altas levaram várias pessoas ao jardim público de Évora.

O cenário é diferente pelas ruas do centro da cidade. Habitualmente cheias de população local e turistas, este sábado foram poucos os que ali passaram. Um pouco mais acima, no Templo Romano, uma das zonas mais turísticas da cidade também regista menos visitantes.