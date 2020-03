Veja aqui quem lhe dá música enquanto está em isolamento

CONCERTOS ONLINE

15 DE MARÇO: ANÍBAL ZOLA EM GUIMARÃES, MAS COM TRANSMISSÃO EM DIRETO

Músico mantém o concerto de hoje no Centro e Laboratório Artístico de Vermil, em Guimarães, que passa a ser à porta fechada e com transmissão a partir das 21:30.

16 DE MARÇO: CORDEL EM DIRETO NO FACEBOOK

Dupla constituída por Edu Mundo e João Pires atuam para quem está em casa, às 21:30.

A cantora Lika criou o movimento "Stay At Home With Lika", que consiste numa série de concertos caseiros que arrancam já esta segunda-feira, às 11:00, na página de Facebook.

DIOGO PIÇARRA VAI MARCAR CONCERTO ONLINE

Depois de adiar o espetáculo da Altice Arena, Diogo Piçarra está a pedir aos fãs, no Instagram, que sugiram uma data para um mini-concerto naquela rede social.

DAVID ANTUNES EMITE EM DIRETO NO FACEBOOK

Às sextas-feiras e sábados, entre as 21:00 e as 23:00, o músico vai fazer concertos a partir de casa. Não estará sozinho nesta iniciativa. Os convidados entrarão via Skype.

OUTROS

THE LEGENDARY TIGERMAN DISPONIBILIZA "FADE INTO NOTHING"

Paulo Furtado, ou melhor, The Legendary Tigerman disponibilizou, gratuitamente,o filme da viagem que fez pelo deserto californiano com a fotógrafa Rita Lino e o realizador Pedro Maia.

TIAGO NACARATO LANÇOU UMA SÉRIE NO YOUTUBE

Há meses que o músico preparava esta série. "Além Do Que Se Vê" surgiu de convites que Tiago Nacarato foi fazendo a artistas da nova geração. No primeiro episódio, que já foi lançado, tem a participação do brasileiro Luca Argel.

"ARQUIVOS KINO-POP" DISPONIBILIZADOS NO YOUTUBE

O realizador português Edgar Pêra colocou online o primeiro volume dos diários visuais que registam os protagonistas da revolução pop dos anos 80.

UMA VERSÃO POR DIA NA VOZ DE APRIL IVY

A cantora já lançou o primeiro vídeo. Promete, no Instagram e no Facebook, lançar uma versão de uma música por dia.