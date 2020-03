Bolsonaro considera "histérica" decisão de suspender provas devido à Covid-19

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, qualificou de "histérica" a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que ordenou a suspensão das provas sob a sua égide, devido à pandemia de Covid-19.

"Temos de tomar previdências em relação à economia. Quando se proíbe uma partida de futebol, entre outros, você parte para um histerismo. No meu entender, não se vai conter a expansão [da pandemia] dessa forma muito rígida", observou Bolsonaro, em entrevista concedida no domingo à CNN Brasil.

A Taça do Brasil, as ligas femininas e os torneios juniores foram cancelados no domingo pela CBF, que justificou a manutenção da atividade dos campeonatos estaduais com base na autonomia das federações locais, organizadoras das provas.

O campeonato principal, o Brasileirão, que na época passada foi conquistado pelo Flamengo, sob o comando do treinador português de Jorge Jesus, tem início marcado para maio.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.

Veja também: