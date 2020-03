Numa segunda-feira normal, os condutores teriam ficado parados nas filas de trânsito na Ponte da Arrábida, um dos mais importantes acessos à cidade do Porto, mas as medidas de contenção impostas pelo Governo contra a Covid-19 já se fazem sentir no movimento.

O mesmo aconteceu nos restantes acessos à cidade, o trânsito fluiu para quem utilizou o carro, as carruagens do metro também estiveram mais desimpedidas.

