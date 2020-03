Tráfego aéreo entre Portugal e Espanha suspenso

O tráfego aéreo entre Portugal e Espanha vai ser suspenso a partir do final da tarde desta segunda-feira, bem com as ligações ferroviárias e as duas ligações fluviais, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.

"Foi decidido que seria suspenso o tráfego aéreo entre os dois países a partir do final do dia de hoje. A partir de hoje não teremos voos entre os aeroportos nacionais e os aeroportos espanhóis", disse Eduardo Cabrita.

Em conferencia de imprensa, o ministro avançou que são igualmente suspensas as ligações ferroviárias, tal como as duas ligações fluviais que existem no Minho no Algarve.

