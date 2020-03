Covid-19: "Não há nada de diferente no que respeita à população de grávidas"

O Diretor de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital São Francisco Xavier diz não haver risco agravado para as mulheres grávidas.

Fernando Cirurgião esteve em direto na Edição da Noite da SIC Notícias, via Skype, para falar sobre algumas questões relacionadas com a doença Covid-19, principalmente as recomendações para grávidas.

SIGA AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE O SURTO DE COVID-19

Veja também: