Macau fecha fronteiras a partir da meia-noite de quarta-feira

As fronteiras de Macau vão ser fechadas a partir da meia-noite desta quarta-feira, passa apenas a ser permitida a entrada de residentes de Macau, Hong Kong, do Interior da China e da região de Taiwan, ficam ainda autorizados a entrar no território titulares de vistos de trabalho.

Na segunda-feira tinha sido decretada quarentena obrigatória para quem entrasse em Macau, nas últimas 24 horas houve registo de três novos casos importados de Covid-19.

Macau, em 40 dias, registou 13 casos de infeção.

