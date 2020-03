Macau volta a fechar fronteiras após terceiro caso de Covid-19

Macau vai voltar a fechar as fronteiras. Para evitar a transmissão do novo coronavírus, o Governo da região administrativa especial decidiu que apartir das 00h00 de 18 de março só é permitida a entrada de residentes de Macau, Hong Kong, do interior da China e da região de Taiwan, assim como titulares de vistos de trabalho.

A decisão surge depois de ter sido confirmado três novos casos importados do novo coronavírus: uma sul-coreana que chegou do Porto, um empresário espanhol e uma estudante que chegou do Reino Unido.

