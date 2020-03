Plataforma de ensino superior à distância com 63 mil utilizadores num dia

A plataforma Colibri, para ensino à distância no superior, registou 63 mil participantes em cerca de 2.700 aulas ou reuniões no primeiro dia de suspensão de aulas presenciais devido à epidemia de Covid-19.

"A plataforma continua a registar diariamente um aumento do número de utilizadores, verificando-se uma grande mobilização de todas as instituições de ensino superior na adoção de ambientes colaborativos e de ensino à distância no âmbito dos seus planos de contingência para prevenir a transmissão do novo coronavírus", lê-se no comunicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).