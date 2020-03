As medidas excecionais implementadas pelo Governo

O Governo anunciou esta quarta-feira um novo pacote de medidas excecionais para o combate ao novo coronavírus em Portugal, tendo em conta o Estado de Emergência, que vai ser declarado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa declaração ao país às 20:00 horas.

No final do Conselho de Ministros de hoje, o Governo lançou um documento com novas medidas que trazem benefícios para as empresas e trabalhadores e que incidem nas seguintes áreas:

• Serviços Públicos

• SNS

• Clínicas dentárias e de estomatologia

• Administração Interna e Proteção Civil

• Tribunais e outras instalações da Justiça

• Estabelecimentos Prisionais

• Instituições, respostas sociais e ação social

• Restaurantes e bares

• Leilões online

• Centros comerciais, supermercados e ginásios

• Discotecas

• Medidas extraordinárias de apoio às artes

• Museus, monumentos, palácios e teatros

• Infraestruturas e serviços de transporte

• Agricultura

• Praias

• Portugueses no estrangeiro

• Controlo de Fronteiras

• Forças Armadas

• Estrangeiros em Portugal