Bolsonaro aconselhado a isolamento juntou-se a dezenas de apoiantes numa manifestação

Jair Bolsonaro foi denunciado à Organização Mundial de Saúde, à Organização das Nações Unidas e ao Ministerio Público por "crime contra a saúde pública".

Em causa está o facto do Presidente da República brasileiro ter contrariado as recomendações do seu executivo que desaconselhou eventos muito populados e ter-se juntado a dezenas de apoiantes numa manifestação, tendo ainda cumprimentado e tirado fotografias com os participantes.

Bolsonaro estava aconselhado a permanecer em isolamento, depois de ter estado com pessoas que deram positivo para o novo coronavírus.

