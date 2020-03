Marcelo justifica estado de emergência em Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou esta quarta-feira o estado de emergência em Portugal, na sequência da pandemia da Covid-19.

Na declaração que fez ao país, o Presidente explicou que esta se trata de uma “verdadeira guerra” que dura há um mês e que é uma tarefa de todos a sua contenção, de forma a encurtar prazos e “salvar vidas”.

Marcelo fala num inimigo invisível, insidioso e perigoso, que “tem vários nomes: desânimo, cansaço, fadiga do tempo que nunca mais chega ao fim” e fala num caminho longo e ingrato, destacando o papel dos profissionais da saúde, segurança e distribuição de bens essenciais, classificando o seu trabalho como “heroísmo diário”.

Aos portugueses, agradece a sua disciplina “exemplar” num combate que considera muito duro, elogiando o bom senso em respeitar as orientações das autoridades da saúde.

O Presidente da República diz ainda que o Governo tem em mãos uma tarefa “hercúlea” e esclarece que este decreto não impõe decisões concretas, mas permite ao Executivo uma mais vasta base de direito para tomar decisões.

O Estado de Emergência em Portugal dura 15 dias, ao final dos quais poderá ser renovado.

A mensagem do Presidente da República também pode ser lida na íntegra no site da Presidência da República.

OS PONTOS ESSENCIAIS DO DECRETO

Presidente da República admite internamento compulsivo em domicílio ou estabelecimentos de saúde

Admite restrições à circulação na via pública

Proposta prevê a requisição civil de imóveis, unidades comerciais, industriais e outras empresas

Propõe a requisição civil de unidades de saúde privadas e sociais

Poderá ser decretada a requisição de profissionais públicos e privados dos setores da saúde, proteção civil, segurança e defesa

Fica suspenso o direito à greve

Podem ser impostas restrições à liberdade de culto

Procuradoria Geral da República e Provedoria de Justiça mantêm-se em permanência de funções

O documento do projeto do decreto presidencial foi publicado, entretanto, no site oficial da Presidência da República e pode ser consultado na íntegra.

Veja também: