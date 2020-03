"Não me deixaram entrar". O testemunho de uma portuguesa na fronteira entre Espanha e França

Uma portuguesa a trabalhar sazonalmente em França está retida na fronteira com Espanha.

Depois de 12 horas de viagem, entre Vale de Isère e a fronteira espanhola, as autoridades não permitiram a passagem da portuguesa. Ana Rita Tavares contou à SIC, que a polícia só deixa entrar no país cidadãos espanhóis.

A portuguesa quer regressar a Portugal de carro, depois do hotel onde trabalhava ter fechado no domingo por ordem do Governo francês.

À SIC, avançou que o Gabinete de Emergência Consular garantiu-lhe esta manhã que ia conseguir entrar em Espanha. Procura agora um sítio para dormir e para amanhã insistir com as autoridades. Está acompanhada pelo namorado e por um animal de estimação.

Veja também: