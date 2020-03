Presidente da República decreta estado de emergência

O Presidente da República declarou esta quarta-feira o Estado de Emergência em Portugal, depois do decreto ter tido parecer favorável do Conselho de Ministros e ter sido aprovado no Parlamento sem votos contra.

O Estado de Emergência vigora durante 15 dias, findos os quais poderá ser prolongado.

OS PONTOS ESSENCIAIS DO DECRETO

Presidente da República admite internamento compulsivo em domicílio ou estabelecimentos de saúde

Restrições à circulação na via pública

Proposta prevê a requisição civil de imóveis, unidades comerciais, industriais e outras empresas

Propõe a requisição civil de unidades de saúde privadas e sociais

Poderá ser decretada a requisição de profissionais públicos e privados dos setores da saúde, proteção civil, segurança e defesa

Fica suspenso o direito à greve

Podem ser impostas restrições à liberdade de culto

Procuradoria Geral da República e Provedoria de Justiça mantêm-se em permanência de funções

O documento do projeto do decreto presidencial foi publicado, entretanto, no site oficial da Presidência da República e pode ser consultado na íntegra.

O que altera no quotidiano uma declaração de Estado de Emergência

Os números da Covid-19 em Portugal esta quarta-feira

Subiu esta quarta-feira para 642 o número de casos positivos do novo coronavírus em Portugal, informou a DGS, um aumento de 43% em relação aos dados de ontem. Há ainda 20 casos internados em Unidades de Cuidados Intensivos.

Atualmente, há 24 cadeias de transmissão ativas em Portugal.

