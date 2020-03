Concorrentes do Big Brother em vários países só souberam esta semana sobre pandemia

A notícia de que várias versões internacionais do Big Brother não tinham ainda informado os concorrentes sobre a pandemia de coronavírus causou polémica.

Em resposta, um pouco por todo o mundo, várias produções do reality-show decidiram quebrar as regras e revelar o que está a acontecer no mundo.