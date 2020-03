Covid-19: Quais são os direitos dos passageiros na União Europeia?

Como resposta ao surto do novo coronavírus, a Comissão Europeia publicou um conjunto de orientações para garantir os direitos dos passageiros em toda a União Europeia.

Em caso de cancelamento, o prestador do serviço de transporte deve reembolsar ou reencaminhar os passageiros. Caso os utentes decidam cancelar as viagens por iniciativa própria, o reembolso vai depender do tipo de bilhete e as empresas podem oferecer vales para serem gastos mais tarde.

Devido às circunstâncias atuais, alguns direitos não podem ser invocados, tal como o pedido de indemnização em caso de cancelamento de um voo a menos de duas semanas antes da partida.

As normas são válidas para passageiros de avião, comboio, barco ou autocarro.

