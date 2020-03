Itália regista 427 novas mortes e ultrapassa a China nas vítimas mortais 

O número de mortes causadas pela pandemia do novo coronavírus em Itália chegou esta quinta-feira às 3.405, sendo que nas últimas 24 horas foram registadas 427 novas vítimas mortais.

O número total de mortes em Itália ultrapassa agora as registadas na China, onde foi detetado o surto do novo coronavírus, em dezembro do ano passado. De acordo com a agência Reuters, o país asiático registou 3.245 mortes desde a descoberta do surto.

Na quarta-feira, Itália anunciou 475 mortes, o que representa assim uma diminuição do número. No total, 41.035 pessoas já foram infetadas e 4.440 recuperaram. Há ainda 2.498 pessoas nos cuidados intensivos.

SIGA AQUI AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A COVID-19

Veja também: