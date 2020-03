Mais de 3 mil portugueses com dificuldades em regressar ao país

Há mais de 3 mil portugueses retidos em vários pontos do mundo e com dificuldades em voltar para casa. A maioria são estudantes do programa Erasmus. O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que está a acompanhar de perto e que, aos poucos, os portugueses vão conseguindo voltar.

Veja também: