Abraço cria linha de apoio para doentes com sida esclarecerem dúvidas sobre coronavírus

A associação Abraço criou uma linha telefónica e um email de apoio psicológico para pessoas infetadas com VIH/sida "que visa dar resposta às suas ansiedades" no âmbito da pandemia de covid- 19, anunciou esta sexta-feira a instituição em comunicado.

"Esta linha irá funcionar via telefone e email e o seu objetivo é ajudar as pessoas com crises, medos e ansiedades associadas a esta situação do COVID-19, que implica o isolamento social. A Associação Abraço continua a prestar apoio a todos os seus utentes, de acordo com as recomendações sanitárias da Direção-Geral da Saúde, recorrendo a consultas telefónicas, redes sociais ou dando resposta presencial às suas necessidades", lê-se no documento.