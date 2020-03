Benfica vai doar um milhão de euros ao Serviço Nacional de Saúde 

O Benfica vai doar um milhão de euros, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa e a Universidade de Lisboa, ao Serviço Nacional de Saúde para a aquisição de equipamentos médicos, como ventiladores, máscaras e outros materiais de proteção.

A decisão foi anunciada esta sexta-feira através de um comunicado oficial no site do clube da Luz, que espera que o material ajude a combater "a terrível calamidade pública" que é a pandemia do novo coronavírus.

O Benfica fala num "profundo sentido de solidariedade e responsabilidade social" do clube.

"Na nossa história e na nossa identidade esteve sempre presente um profundo sentido de solidariedade e responsabilidade social. Vivemos, como todo sabemos, um momento de emergência, que de todos nós exige ações e contributos concretos de apoio, sobretudo a quem está na linha da frente do combate a este tão grave flagelo."

O clube das águias deixa ainda um "profundo agradecimento" a todos os profissionais de saúde e aos trabalhadores que todos os dias asseguram os bens básicos e a segurança no país.

"O Grupo Sport Lisboa e Benfica espera que esta e outras iniciativas da sociedade civil possam ajudar a combater esta terrível calamidade pública e expressa uma forte e sentida palavra de solidariedade a todos os portugueses e um profundo agradecimento a todos os incansáveis profissionais da saúde ou os que diariamente nos asseguram os bens básicos e a segurança."

A Direção-Geral da Saúde anunciou esta sexta-feira a existência de seis mortes e 1.020 casos de Covid-19 em Portugal.

O número total de infetados subiu para 1.020, mais 235 em relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 30% em relação aos dados de quinta-feira.

Há um total de 126 doentes internados, 26 deles em Unidades de Cuidados Intensivos.

